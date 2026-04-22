ARAÇTA YAPILAN ARAMADA TESPİT EDİLDİ
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 şahsın tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak üzere Samsun’a gelecekleri bilgisine ulaşıldı. Elde edilen istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.
136 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Araçta yapılan aramada 102 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ile 34 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.