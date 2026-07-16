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Kaynak: AA / DHA / İHA

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 milyon 350 bin makaron ele geçirildi.

İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapan ekipler, araçta 1 milyon 350 bin adet filtresiz sigara kağıdı (makaron) bulunduğunu tespit etti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında kamyonette bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ele geçirilen makaronlara el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.