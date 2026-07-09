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Kaynak: İHA

Samsun'un Havza ilçesinde hububat hasadı sırasında meydana gelen kazada kontrolden çıkan biçerdöver devrildi. Kazada araçta sıkışan operatör yaralandı.

Kaza, Yeni Mescit Mahallesi Pınarçay yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.K. yönetimindeki biçerdöver, tarlada hasat yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen biçerdöverde sıkışan operatör, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı operatör, ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.