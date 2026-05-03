Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında 22 yaşındaki C.C. isimli şahsı takibe aldı. Şüphelinin adresini ve aracını tespit eden ekipler, belirlenen noktalara baskın düzenledi.
Yapılan titiz aramalar sonucunda toplam 11 bin 704 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan C.C. hakkında emniyetteki işlemlerin ardından adli süreç başlatıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.