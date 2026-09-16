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Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen baskınlarda yapılan aramalarda, sahte içki imalatında kullanılacağı belirlenen toplam 1 ton 122 litre etil alkol muhafaza altına alındı.

İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Ele geçirilen tonlarca etil alkole emniyet ekipleri tarafından el konulurken, olayla bağlantısı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Zanlılar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suç kapsamında adli tahkikat başlatıldı.