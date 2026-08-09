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Kaynak: AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent dışından yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşınacağı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin takibe aldığı otobüs, İlkadım ilçesinde durduruldu. Yolculara ve bagaj bölümüne yönelik kontroller sırasında ekiplerin dikkatini akülü çocuk arabası çekti.

Bunun üzerine araçta ayrıntılı arama yapan ekipler, çocuk arabasının tekerlek kısmında gizlenmiş paketler tespit etti. Yapılan incelemede paketlerden toplam 705 gram sentetik uyuşturucu çıktı.

Operasyon sırasında yakalanan E.Ü. gözaltına alınarak işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.