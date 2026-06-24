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Kaynak: İHA

Samsun’un Alaçam ilçesinde yer alan, bin metre rakıma sahip Dürtmen Yaylası, düzenlenen "çilek hasadı" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı tarımsal desteklerle yaylada üretimi yapılan çilekler, kendine özgü aroması ve kalitesi sayesinde bölgenin dikkat çeken tarım ürünlerinden biri haline geldi.

Alaçam'ın yüksek kesimlerinde konumlanan Dürtmen Yaylası'ndaki etkinlikte, yerel üreticiler sezonun ilk hasadını gerçekleştirmenin heyecanını yaşadı. Yaklaşık bin metre yükseklikte olgunlaşan yayla çileğinin, bölgenin iklim yapısı ve toprak özellikleri sayesinde farklı bir aroma kazandığı vurgulanırken, ürünün Samsun genelinde her geçen gün daha fazla tanındığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin projeleri ve destekleri neticesinde bölgedeki çilek yetiştiriciliği yapılan alanlar genişletildi. Bu kapsamda Dürtmen Yaylası'nda çilek üretimi yapılan toplam alanın yaklaşık 130 dekara ulaştığı bildirildi.

Yüksek rakımın ürün kalitesi üzerinde olumlu bir etki yarattığını ifade eden üreticiler, yayla çileğinin özellikle tat ve koku performansıyla tüketiciler tarafından yoğun şekilde talep edildiğini aktardı.