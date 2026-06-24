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Kaynak: AA

Samsun'da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla hazırlıklar hız kazandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan cankurtaran ekibi, Atakum sahilinde gerçeği aratmayan bir tatbikat icra etti.

Senaryo gereği denizde yüzdükleri esnada boğulma tehlikesi atlatan 2 kişiyi fark eden cankurtaranlar hızla harekete geçti. Botla kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sudan çıkardıkları kazazedeleri sahile getirdi. Sahilde hazır bekletilen sedyelere alınan vatandaşlar, sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere ambulansa taşındı.

Tatbikatın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Saha Sorumlusu Tolga Çekağa, kentin toplamda 204 kilometrelik bir sahil şeridine sahip olduğunu belirtti. Bu şeridin 29 kilometresinin yüzülebilir alan olarak kullanıldığını ifade eden Çekağa, şu bilgileri paylaştı:

"Samsun'da 19 mavi bayraklı plajımız var. Bu plajlarımızda 112 cankurtaran görev yapacak. Ayrıca 9 ATV, 8 bot, 2 deniz motosikleti ve 1 kurtarma dronu da ekiplerimiz için hazır bulunacak. Geçen yıl 470 boğulma olayına müdahale ettik. Mavi bayraklı plajlarımızda vakaya müdahalede başarı oranımız yüzde 100'dür. Tatbikatlarla müdahale hızımızı artırıyoruz."

Ekiplerin her an teyakkuzda kalmasını sağlamak amacıyla bu tür tatbikatlara önem verdiklerini vurgulayan Çekağa, tatbikatta hem karadan hem de deniz motosikletleri yardımıyla açıktan eş zamanlı müdahalelerin başarıyla test edildiğini sözlerine ekledi.