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Kaynak: AA / İHA

Vezirköprü ilçesi İnkaya Mahallesi'nde Hasan Bülbül'e ait tarlada hasat yapıldığı sırada biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler daha sonra tarlaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi. Yangının söndürülmesi çalışmalarına mahalle sakinleri de traktör ve su tankerleriyle destek verdi.

Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu yangın diğer tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucunda yaklaşık 150 dekar buğday ve arpa ekili tarım arazisi zarar gördü.