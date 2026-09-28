Samsun’un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçakla yaralanmasının ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün Selahiye Mahallesi’nde yaşandı. Kavga sırasında E.T. (43), bıçakla yaralandı. Yaralı, olay yerine yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından soruşturma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kavgaya ilişkin çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, şüpheli K.A.’yı (29) yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.