Bafra, Alaçam ve 19 Mayıs ilçelerine yayılan 56 bin hektarlık devasa deltada yaklaşık 1000 leylek yuvası yer alıyor.

Yuvaların kümelendiği Doğanca Mahallesi'ndeki bu özel bölge, yerel halk tarafından ilgiyle karşılanarak "Leylek Toki" şeklinde isimlendiriliyor.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, bölgenin Türkiye genelinde en yüksek leylek popülasyonuna sahip alanlardan olduğunu belirtti.



Yılmaz, "Leylek Toki"de 60 civarı yuva bulunduğunu ve kuşların bu sene normalden biraz daha erken ulaştığını ifade etti.



Afrika'dan uzun bir yol kat eden leyleklerin yazı burada geçirip ürediklerini kaydeden Yılmaz, ağustos ayında tekrar yola çıktıklarını ekledi.



Leyleklerde yuva inşasını dişilerin değil erkeklerin üstlendiğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Ak leyleklerin ağırlıkları 3 ile 5 kilogram, kanat açıklıkları ise 1,15 ile 1,65 metre arasında değişiyor. Önce erkek bireyler gelip yuvayı onarıyor, sonra eşini seçiyor. Mart ayı itibarıyla alana gelen leylekler 30 günlük kuluçka dönemine yatıyor. Üç dört yavru yetiştirip ağustos ayı itibarıyla göç etmeye başlıyorlar. İlkbaharın habercisi leyleklerimiz deltaya ulaştılar artık gelen ziyaretçilerimiz ak leylekleri görebilecekler."