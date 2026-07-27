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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü’nce bu yıl Samsun’da 20 avcılık kursu açıldı. Kurslara katılan avcı adaylarından 389’u kurs bitirme belgesi aldı.

Avcılık kurs belgelerinden 749 bin 809 TL kazanç alınırken devletin kasasına bu para eklendi.

Ayrıca, 2025-2026 av döneminin ilk 6 ayına kadar 3 bin 777 adet avlanma pulu satışı da yapıldı.

Avlanma pullarından ise 5 milyon 131 bin TL kazanç sağladı. Bu şekilde avcılık kurs belgeleri ve avlanma pullarından toplam 5 milyon 880 bin 809 TL kazandı.

Samsun’da geçen yıl 4 bin 532 olan aktif avcı sayısı ise bu yılın ilk 6 ayında 629 kişi artarak 5 bin 161’e geldi.