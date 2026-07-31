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Kaynak: İHA

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan Ankara yolu üzerindeki Toybelen Sanayi Kavşağı'nda gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İzmir'den Samsun'a sigara yükü taşıyan Mehmet Emin P. yönetimindeki 34 GRV 923 plakalı tır ile Hasan E. idaresindeki, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık ekiplerine ait hasta nakil ambulansı çarpıştı. Kazada tır sürücüsü Mehmet Emin P., ambulans şoförü Hasan E., ambulansta görev yapan iki sağlık personeli, tedavi için taşınan hasta ile refakatçisi yaralandı. İhbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.