İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Kale Mahallesi Gazi Caddesi’nde bulunan iki ayrı giyim mağazasında meydana geldi.

Samsun’da alışveriş değil vurgun günü: Çiftin büyük sırrı ifşa oldu - Resim : 1

A.T. (58) ile eşi S.T. (44), mağazalardan çeşitli giyim eşyaları çaldı. Hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun’da alışveriş değil vurgun günü: Çiftin büyük sırrı ifşa oldu - Resim : 2
Görüntüler ve elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli karı kocayı düzenledikleri takip sonucu yakalayarak Gazi Polis Merkezi’ne teslim etti.

Samsun’da alışveriş değil vurgun günü: Çiftin büyük sırrı ifşa oldu - Resim : 3


Polisteki sorguları tamamlanan A.T. ve S.T., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Samsun’da alışveriş değil vurgun günü: Çiftin büyük sırrı ifşa oldu - Resim : 4

Samsun’da alışveriş değil vurgun günü: Çiftin büyük sırrı ifşa oldu - Resim : 5