Yangın, gece saatlerinde Yukarı Yavucuk ve Yukarı Susuz Mahalleleri civarında çıktı. Anızların tutuşmasıyla başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza itfaiye ekipleri ile Kavak Orman İşletme Müdürlüğü Havza ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan tamamen söndürüldü.
Yetkililer, hasat sonrası anız yakılmaması konusunda vatandaşları uyarırken, yangın veya duman görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını istedi.