Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İrfan A. ile eniştesi Emre D. arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede büyüdü. İrfan A., tabancayla ateş ederek eniştesi Emre D.’yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Emre D.’yi Samsun Şehir Hastanesine kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi edinildi. Olayın ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli İrfan A., gözaltına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.