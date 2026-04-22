Samsun’un İlkadım ilçesinde halasıyla tartışan bir kadın, fırlattığı terliğin ardından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.

TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Olay, Hastanebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki E.S. ile 54 yaşındaki yeğeni S.Ş. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine S.Ş., halasına terlik fırlattı. E.S., kendisine atılan terliği bıçakla keserken, yeğeni S.Ş.’nin saldırısına maruz kaldı. Yaşlı kadın, boğuşma sırasında yeğenini omzundan bıçakla yaraladı.

"KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM"

Olay sonrası şikayet üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemedeki ifadesinde kendisini savunan E.S., şu ifadeleri kullandı:

"Aramızda tartışma çıktı, bana terlik attı. Attığı terliği bıçakla kestim. Bana saldırdı. Kendimi korumak isterken omzundan bıçakla yaralandı."

ADLİ SÜREÇ

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.S., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaralanan S.Ş.'nin sağlık durumuna ilişkin detay verilmezken, olayla ilgili inceleme tamamlandı.