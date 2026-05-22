Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mayıs ayının son haftası olarak ilan edilen Millî Aile Haftası kapsamında Samsun’da düzenlenen açılış programıyla birlikte farkındalık etkinliklerinin startı verildi. Programın ardından Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi karşısında konumlandırılan "Aile Durağı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programa Vali Vekili Abdulkadir Demir başkanlık ederken, Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, ilçe kaymakamları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin temsilcileri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ve kurum müdürleri katıldı.

Programda konuşan Vali Vekili Abdulkadir Demir, Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonunun, aileyi toplumun temeli olarak ele alan güçlü bir yaklaşım olduğunu belirtti. 2026-2035 dönemini kapsayan bu vizyonun insanı merkeze alan ve güçlü aile yapısını stratejik bir unsur olarak gören önemli bir politika olduğuna dikkat çekti.

Demir, her yıl mayıs ayının son haftasının Millî Aile Haftası olarak kutlanacağını hatırlatarak, bu haftanın aile bağlarını güçlendiren ve toplumsal değerleri pekiştiren önemli bir farkındalık süreci olacağını ifade etti. Ailenin yalnızca bireylerin bir arada yaşadığı bir yapı olmadığını vurgulayan Demir, sevgi, merhamet, dayanışma ve fedakârlığın kuşaktan kuşağa aktarıldığı temel kurum olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında "Aile ve Nüfus On Yılı"na ilişkin kamu spotu ve tanıtım filmleri de katılımcılara sunuldu. Hafta boyunca kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin katkılarıyla çeşitli etkinlikler, eğitim ve farkındalık programlarının gerçekleştirileceği bildirildi.

Millî Aile Haftası kapsamında ayrıca huzurevlerinde kalan yaşlılar, çocuk evlerinde bulunan çocuklar, engelli bireyler, şehit aileleri, gaziler, koruyucu aileler ve evlat edinen ailelere yönelik ziyaretler yapılacağı, toplumun farklı kesimlerini kapsayan çalışmalar yürütüleceği ifade edildi. Bunun yanı sıra "Üç Kuşak Bir Sofra" buluşmalarıyla aynı aileden üç neslin bir araya getirileceği etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Aile Durağı" projesinin ise vatandaşların aile odaklı sosyal hizmetlere ve farkındalık çalışmalarına daha kolay erişimini sağlaması hedefleniyor.