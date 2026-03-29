Samsun’un Canik ilçesinde 2 çocuk babası bir kişi, kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cüneyt K., yakınları tarafından asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cüneyt K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cüneyt K.’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze ailesine teslim edildi. Cüneyt K.’nın cenazesi, Canik ilçesi Hacınaibli Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.