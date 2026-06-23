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Kaynak: DHA

Samsun-Sinop kara yolu Dereköy mevkisinde meydana geldi. Erdal Bereket yönetimindeki 55 AKN 170 plakalı motosiklet, kavşaktan geçiş yapan Mustafa Karaçoban idaresindeki 61 ADN 130 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, kamyonun arka tekerleri arasına sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdal Bereket'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bereket'in cansız bedemi, 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Erdal Bereket'in uzun yıllar Samsun'daki Recep Tokur Polis Merkezi'nde görev yaptığı, ardından Sivas'a tayin edildiği ve komiser yardımcısı rütbesiyle emekliye ayrıldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.