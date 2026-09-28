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Kaynak: İHA

Samsun’un Salıpazarı ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde bulunan asma köprü, bölgedeki vatandaşların yanı sıra ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri oldu.

Mahalle sakinlerinin desteğiyle, Selahattin Tekin’in öncülüğünde yapılan 65 metre uzunluğundaki köprü, camiye daha kolay ulaşım sağlamak amacıyla inşa edildi. Yaklaşık 3 yıl süren yapımın ardından kullanılan köprü, çevresindeki yeşil alanlar ve yüksek yapısıyla dikkat çekiyor.

Köprüden geçen vatandaşlar yükseklik nedeniyle heyecan yaşarken, bölgeyi ziyaret edenler ise çevredeki manzarayı izliyor.

Köprünün yapımını üstlenen Selahattin Tekin, çalışmayı vatandaşların camiye daha rahat ulaşabilmesi için gerçekleştirdiğini söyledi.

Köprünün 3 yılda tamamlandığını belirten Tekin, yapıda boya ve sallantıyı azaltmaya yönelik bazı çalışmalar daha yapacağını ifade etti.

Tekin, köprüye gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, “İnsanlar buraya geliyor. Evimde oturuyorum ve gelen gidenleri izliyorum. Görünce çok mutlu oluyorum.” dedi.

Köprünün camiye gelenlerin sayısında da artış sağladığını dile getiren Tekin, “Bu camide bir kişi vardı ve şimdi her akşam 25 kişi oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tekin, köprünün yapım sürecinde kadınların da destek verdiğini belirtti.