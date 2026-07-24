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Kaynak: İHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında iki kişiyi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyona, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Çalışmalar sonucunda, nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 31 yıl 8 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki hükümlü, cezaevine teslim edilmek üzere adli mercilere sevk edildi.