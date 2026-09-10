Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Atakum, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde yürütülen çalışmalarda 8 şüphelinin üstü, araçları ve ikametlerinde arama yapıldı.

ARAMALARDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 7 bin 287 adet sentetik ecza, 36,17 gram sentetik kannabinoid ve 19,30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler ayrıca 1 adet sentetik kannabinoidli sigara, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı buldu.

Aramalarda bunların yanı sıra 1 ruhsatsız tüfek ve 1 kuru sıkı tabanca da ele geçirildi.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.