Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLERLE EŞİTLİK BOZULMADI

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor 23. dakikada Enis Bardhi'nin penaltı golüyle öne geçti.

Samsunspor'un yıldız oyuncu Carlo Holse'nin 42'de kaydettiği golle ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

CARLO HOLSE'YE BLAZ KRAMER'DEN HIZLI CEVAP

Danimarkalı 10 numara Holse bir kez daha sahneye çıktı ve 72'de hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak Samsunspor'u öne geçirdi.

Konyaspor bu gole yalnızca 6 dakika sonra Blaz Kramer ile cevap verdi ve maça yeniden denge geldi.

OLIVER NTCHAM 90+3'TE PENALTI KAÇIRDI

Heyecan dolu son dakikalarda iki takım da sahada büyük mücadele örneği gösterirken Samsunspor penaltı kazanarak 90+3'te öne geçerek 3 puanı hanesine yazdırma fırsatı yakaladı. Ancak Oliver Ntcham penaltı vuruşundan yararlanamadı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Samsunspor 36 puana yükselirken Konyaspor puanını 31 yaptı.