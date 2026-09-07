Samsun'da üç motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, H.C.D'nin (25) kullandığı 55 LU 282 plakalı motosiklet, N.O'nun (22) kullandığı 52 KA 945 plakalı motosiklet ile B.A'nın (22) kullandığı 55 ALD 576 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüleri N.O. ve H.C.D. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan N.O, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazadan yara almadan kurtulan B.A. ise ifadesi alınmak üzere Recep Tokur Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.