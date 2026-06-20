Kaynak: İHA

Alınan bilgilere göre olay, sabahın erken saatlerinde Canik ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. Ahşap ve mobilya üretimi yapılan üç katlı atölyede, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yanıcı malzemelerin de etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede tüm binayı kapladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek ve çevreye sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcarken, polis ekipleri de bölgede güvenlik tedbirleri aldı.

İlçenin farklı noktalarından görülebilen yoğun duman gökyüzünü kaplarken, yangın sonucunda atölyede ciddi hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.