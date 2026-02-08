Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 23 gündür kayıp olan 60 yaşındaki Nimet Serdar’ın cansız bedeni baraj gölünden çıkarıldı.

Susuz Mahallesi’nde yaşayan Serdar, 17 Ocak Cumartesi sabahı evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Vezirköprü Kaymakamlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda ekipler, 22 gün boyunca karadan, havadan ve baraj gölünde yoğun arama yaptı.

Arama çalışmalarının 22’nci gününde Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ile AFAD Sualtı ekibi tarafından baraj gölünde bir erkek cesedi tespit edildi. Yapılan incelemede cesedin Nimet Serdar’a ait olduğu kesinleşti.

Evine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki baraj gölünden çıkarılan Serdar’ın cenazesi, ilk inceleme yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna nakledildi.