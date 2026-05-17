Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Valiliği iş birliğiyle düzenlenen yarış, İstiklal Meydanı’ndan start aldı ve 415 sporcunun katılımıyla başladı.

Yarışın startını Orhan Tavlı verdi. Sporcular, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve Bafra güzergâhlarında 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda pedal çevirdi.

Organizasyonda 302 sporcu kısa parkurda, 113 sporcu ise uzun parkurda yarıştı. Irak, İran, Rusya, Almanya ve KKTC’den gelen 15 yabancı sporcu da etkinlikte yer aldı.

Emin Müftüoğlu, organizasyonların sürekliliğinin önemine dikkat çekerek Gran Fondo’nun her yıl düzenlenmesinin değeri artıracağını söyledi. Samsun’da bu yıl üçüncüsü yapılan yarışın büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirten Müftüoğlu, katılımın ilerleyen yıllarda binli rakamlara ulaşabileceğini ifade etti.

Gran Fondo organizasyonlarının herkesin katılımına açık bir yapıda olduğunu belirten Müftüoğlu, amatör sporcuların da bu yarışlarda yer alabildiğini vurguladı. Türkiye’de her yıl yaklaşık 10 Gran Fondo yarışı düzenlendiğini hatırlatan Müftüoğlu, Samsun etabının özel bir anlam taşıdığını ve kentin uluslararası tanıtımına katkı sağladığını dile getirdi.