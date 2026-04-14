İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 38 ayrı dosyadan toplam 96 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. adlı kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde yakalandı.

Şahsın, ’bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ ve ’konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından arandığı tespit edildi.

Öte yandan, hakkında 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. adlı kadın da Asayiş Şube Müdürlüğü yunus timleri tarafından Canik ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada yakalandı. Şahsın, ’herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçundan arandığı belirlendi. Ayrıca, hakkında 13 yıl 9 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 1 aydır cezaevi firarisi olduğu belirlenen M.S.A., Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’hırsızlık’ suçlarından arandığı öğrenildi.

Yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.