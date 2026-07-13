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Kaynak: İHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kasten öldürme suçundan hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.’nin İlkadım ilçesinde saklandığı adres tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada ise tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile görevli memura mukavemet suçlarından hakkında 9 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. de Atakum ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.