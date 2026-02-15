Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de ve Akdeniz'de saat 05.36'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, Samsun'un merkez üssü Vezirköprü ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Yetkililer, depreme ilişkin olarak herhangi bir yaralanma ya da hasar durumu olmadığını aktardı.

'YIKICI BOYUTTA DEĞİL'

AFAD, saat 05.36'da merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. En yakın yerleşim merkezine 194,54 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 6,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Samsun depremi için jeofizik ve deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şunları kaydetti:

"Samsun ili Taşköprü ile Vezirköprü arasında 15 Şubat 00.20’de M4,1 Kuzey Anadolu kuşağı üzerinde 7,7 kilometre üzerinde gerçekleşen deprem yıkıcı boyutta değildir.

Yerel bir gerginlik birikiminin sonucudur. Bu bölgede depremin yıkım eşik değeri M 6,3 den sonra başlar.

Bu dönem içinde küçük deprem ile depremcilikler dışında gidiş olağandır."