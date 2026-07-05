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Samsun genelinde etkisini artıran rüzgar ve dalgalar, sahil şeridinde boğulma riskini en üst seviyeye çıkardı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan anlık verileri değerlendiren Samsun Valiliği, özellikle hafta sonu yoğunluğu yaşanan plajlarda üzücü olayların yaşanmaması adına önlemleri artırdı.

DALGA BOYU VE RÜZGAR HIZI TEHLİKELİ SEVİYEDE

Yapılan teknik değerlendirmelere göre, Samsun kıyılarında dalga yüksekliğinin 1,5 metre ile 2 metreye yaklaştığı, rüzgar hızının ise saatte 15 ila 25 deniz mili (knot) arasında seyrettiği bildirildi. Bu olumsuz şartların güçlü rip akıntılarına (çeken akıntı) yol açabileceğini belirten yetkililer, profesyonel yüzücüler için bile denizin şu an son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.

HANGİ İLÇELERDE YASAK UYGULANIYOR?

Valilikten yapılan resmi açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla dalga ve rüzgarın en yoğun hissedildiği şu ilçelerde denize girilmesinin kesinlikle yasaklandığı duyuruldu:

-Atakum

-19 Mayıs

-Bafra

-Alaçam

-Yakakent

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Deniz şartları normale dönene kadar emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin söz konusu ilçelerdeki plaj, koy ve sahillerde denetimlerini aralıksız sürdüreceği açıklandı. Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları ve can güvenliklerini tehlikeye atmamaları için sahil şeridinde görev yapan kolluk kuvvetlerinin ve cankurtaranların uyarılarına titizlikle riayet etmeleri gerektiğini önemle hatırlattı.