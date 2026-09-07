Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nın paylaştığı güncel verilere dayanılarak yapılan resmi açıklamada, Samsun genelinde hava muhalefeti beklendiği bildirildi.
Kent genelinde dalga yüksekliğinin 1 metreyi bulacağı, rüzgar hızının da 15 deniz miline ulaşacağının öngörüldüğü ifade edildi. Yaşanabilecek muhtemel boğulma vakalarının ve olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla, yetkili makamlarca vatandaşların bugün denize girmemesi konusunda ikazda bulunuldu.