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Kaynak: İHA

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından iletilen son tahminler ışığında kent genelini kapsayan bir deniz uyarısı yayımladı.

Yapılan değerlendirmelerde, bölgedeki dalga boyunun 1 ile 1,5 metre aralığına çıkacağı, rüzgarın ise saatte 15 ila 20 deniz mili hıza ulaşacağı öngörülüyor.

Açıklamada, kenti etkisi altına alması beklenen elverişsiz hava ve deniz koşullarının boğulma tehlikesini ciddi oranda artırabileceği belirtildi. Muhtemel can kayıplarının ve acı olayların önüne geçilmesi maksadıyla vatandaşların bir süre denize girmekten kaçınmalarının kritik önem taşıdığı ifade edildi.

Valilik, tüm vatandaşların can emniyetlerini korumaları adına yetkili kurumlarca paylaşılan bu tedbir ve uyarılara hassasiyetle uymalarını istedi.