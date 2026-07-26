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Kaynak: DHA

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan veriler doğrultusunda, il genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Valilik açıklamasında, dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının ise 32 deniz miline ulaşmasının beklendiği belirtilerek, olası boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla denize girilmemesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

KARADENİZ SAHİLİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Valiliğin uyarısının ardından Karadeniz sahili dronla görüntülendi. Görüntülerde kuvvetli rüzgarın etkisiyle dalga yüksekliğinin arttığı ve dalgaların kıyıya vurduğu görüldü.

Sahilde zaman zaman vatandaşların yürüyüş yaptığı da kameralara yansıdı.

CAN GÜVENLİĞİ İÇİN UYARI

Samsun Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartlarının etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlardan can güvenlikleri açısından denize girmemelerini istedi.