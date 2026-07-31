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Kaynak: İHA

Samsun’un Terme ilçesinde su altı canlılığını ve su ürünlerini muhafaza etmeye yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, kaçak avcılığın önüne geçmek için dron teknolojisinden yararlanılarak saha taraması yapıldı.

Hava destekli incelemeler neticesinde deniz ortamında sahipsiz olduğu tespit edilen 5 trol kapısı güvenlik güçlerince muhafaza altına alındı. Yetkili isimler, deniz ekosistemini ve su altı yaşamını korumak adına bu tür kontrol faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini kaydetti.

Kaçak avcılıkla mücadele yalnızca denizle sınırlı kalmadı. Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, Yalı ve Sivaslılar mahalleleri bölgesinde tatlı su kefali avlayan amatör balıkçılara yönelik karada ve iç sularda incelemelerde bulundu.

Sahada balıkçılarla görüşen ekipler, avlanma mevzuatı ve uyulması gereken esaslar hakkında detaylı bilgilendirme sundu. Denetimlerin temel gayesinin ceza kesmek olmadığını belirten yetkililer; asıl hedefin toplumda farkındalık oluşturarak doğal zenginlikleri yarınlara aktarmak olduğunu vurguladı. Çalışmalarda tüm vatandaşlar çevreye karşı duyarlı olmaya ve av kurallarına riayet etmeye çağrıldı.