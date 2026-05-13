Dün yaşanan şiddetli yağışlar sonrası Hacıosman Deresi'nin taşmasıyla sular altında kalan Samsun Havza’da, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sezer Avcı koordinesinde büyük bir operasyon yürütülüyor. Samsun'un farklı ilçelerinden bölgeye sevk edilen ekipler, ilçedeki hayatın bir an önce eski haline dönmesi için özveriyle çalışıyor.

Su baskınlarının yaşandığı ve yoğun balçık altında kalan alanlarda kazma, kürek ve fırçalarla detaylı temizlik yapılıyor. Bodrum ve giriş katlarındaki su ve çamur tahliye edildikten sonra, binalar ekiplerce yıkanarak hijyenik bir şekilde sahiplerine teslim ediliyor. Temizlik sırasında balçık altından çıkarılan vatandaşlara ait değerli eşyalar, ekipler tarafından özenle arındırıldıktan sonra sahiplerine ulaştırılıyor.

İlçedeki iş yerlerinin bir an önce ticari faaliyetlerine dönebilmesi için yürütülen çalışmalarda yaklaşık 500 jandarma personeli aktif rol alıyor. Selin yarattığı tahribatın izlerini silmek için canla başla çalışan ekipler, hem fiziksel iş gücü hem de vatandaşlara sağladıkları moral desteğiyle Havza halkının yanında yer alıyor.