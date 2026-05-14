Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 19 yazıhaneyi ve 52 otobüs firmasını denetledi. Denetlemede, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) üzerinden firmalar tarafından beyan edilen ücret tarifesine uygun bilet satışının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve otobüslerin seferleri kontrol edildi.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ekipler ayrıca, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki "haksız fiyat artışı" ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği konusunda firmaları bilgilendirdi.

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, gazetecilere, işletmelerin fiyat tarifelerine uygun bilet satışı yapıp yapmadıklarını denetlediklerini söyledi.

Denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Turpçu, firmaları kanun ve mevzuatlar konusunda da uyardıklarını kaydetti.