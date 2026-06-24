Samsun’da coşkuyla süren Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, çocukların sanatsal becerilerini ve tarih bilincini geliştirmeye yönelik anlamlı bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Samsun Müzesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, yaşları 8 ile 12 arasında değişen çocuklar hem tarihi bir yolculuğa çıktı hem de çamuru şekillendirmenin heyecanını yaşadı.

ÖNCE MÜZE GEZİSİ, SONRA TEZGAH BAŞI

Atölye çalışması, çocukların algılarını ve yaratıcılıklarını beslemek adına iki aşamalı olarak planlandı. Minik sanatçılar, rehberler eşliğinde müzeyi gezerek sergilenen binlerce yıllık tarihi eserleri, heykelcikleri ve figürleri tek tek inceledi. Hafızalarında yer eden bu tarihi formları daha sonra atölye alanına taşıyan çocuklar, çamur tezgahlarının başına geçerek hayallerindeki figürleri parmaklarıyla şekillendirmeye başladı.

"ÇAMURLAR FIRINLANIP KALICI SERAMİĞE DÖNÜŞECEK"

Etkinliğin yürütücülüğünü üstlenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Seramik ve Cam Bölümü Araştırma Görevlisi Nagihan Gümüş Akman, çalışmanın çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini şu sözlerle aktardı:

"Çocuklar çok keyifli bir an geçirdiler; onlar için gerçekten unutulmaz bir gün oldu. Bugün 8-12 yaş grubu miniklerimizle çalıştık. Atölye öncesinde çocuklarla beraber önce müzeyi gezdik ve tarihi eserleri tek tek inceledik.

Ardından orada gördükleri, etkilendikleri figürleri çamura aktarmalarını istedim. Çocukların hayal dünyası o kadar geniş ki ortaya çok ilginç, özgün eserler çıktı. Şimdi bu çamurları fırına vereceğiz ve pişirerek kalıcı birer seramik haline getireceğiz."

"ÇAMURLA UĞRAŞMAK ÇOK EĞLENCELİ"

Hayatlarında ilk kez profesyonel bir seramik atölyesine katılan çocuklar, tablet ve telefon ekranlarından uzakta, toprağa dokunarak üretim yapmanın mutluluğunu yaşadı. Çamurla uğraşmanın kendilerini çok rahatlattığını ve eğlendirdiğini söyleyen minikler, müzede gördükleri aslan, çömlek ve insan figürlerini kendi elleriyle yapmaktan ve günün sonunda kendilerine ait somut birer seramik esere sahip olacak olmaktan büyük heyecan duyduklarını ifade ettiler.