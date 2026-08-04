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Kaynak: İHA

Samsun’un Kavak ilçesinde yer alan Ortaköy Şelalesi'nde üzücü bir kaza meydana geldi. Serinlemek amacıyla şelalede suya atlamak isteyen 28 yaşındaki M.G., dengesini kaybetmesi sonucu sert kayalık zemine düştü.

Atlayış esnasında dengesini yitirerek yüksekten düşen M.G., başından aldığı şiddetli darbeyle ağır biçimde yaralandı. Çevredeki görgü tanıklarının durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, bölgeye hızla sağlık görevlileri yönlendirildi.

Olay yerinde yapılan ilk tıbbi müdahalenin ardından yaralı genç, ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Durumunun kritik olması nedeniyle, ileri tetkik ve kapsamlı tedavi amacıyla Samsun Şehir Hastanesi’ne nakledildi.

Hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilen M.G. ile ilgili olarak emniyet güçlerince adli inceleme başlatıldı.