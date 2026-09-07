Samsun’un İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerinde, minibüs hatları mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, panelvan minibüs, aynı istikamette SUV araca arkadan çarptı.
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle panelvan minibüsün sürücüsü yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine hızla motosikletli ambulans ekipleri yönlendirildi, ardından bölgeye kara ambulansı sevk edildi. Sağlık görevlilerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, sedyeye alınarak Gazi Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Ekipler kazayla ilgili tahkikat başlattı.