Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucunda 44 yaşındaki C.B.’nin aracını takibe aldı. Atakent Mahallesi’nde durdurulan araçta yapılan aramada, menşei belli olmayan 60 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Atakum’da 60 kilo kaçak tütün ele geçirdi
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Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucunda 44 yaşındaki C.B.’nin aracını takibe aldı. Atakent Mahallesi’nde durdurulan araçta yapılan aramada, menşei belli olmayan 60 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Samsun’un Atakum ilçesinde bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 60 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucunda 44 yaşındaki C.B.’nin aracını takibe aldı. Atakent Mahallesi’nde durdurulan araçta yapılan aramada, menşei belli olmayan 60 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
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