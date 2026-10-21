Kaynak: İHA

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucunda 44 yaşındaki C.B.’nin aracını takibe aldı. Atakent Mahallesi’nde durdurulan araçta yapılan aramada, menşei belli olmayan 60 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.