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Kaynak: AA

"Fındık Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu" tarafından alınan karar doğrultusunda, Samsun'da orta kuşakta fındık hasadı 10 Ağustos'ta başlayacak. Sahil kuşağındaki üreticiler 18 Ağustos'tan itibaren bahçelerine girebilecek, yüksek kuşakta ise hasat tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi.

İhracat izinleri de hasat takvimine paralel olarak düzenlendi. Buna göre orta kuşakta 15 Ağustos, sahil kuşağında 23 Ağustos ve yüksek kuşakta ise 30 Ağustos itibarıyla fındığın ihracına izin verilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, üreticilerin açıklanan tarihlere uygun hareket etmesinin kaliteli, yüksek randımanlı ve ihracata uygun ürün elde edilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

ÜRETİCİLERE AFLATOKSİN VE KAHVERENGİ KOKARCA UYARISI

Kemal Yılmaz, hasat döneminde fındığın tam olgunluğa ulaştığında toplanması, doğru yöntemlerle kurutulması ve uygun koşullarda depolanması gerektiğini vurguladı. Özellikle ürünlerin nem oranının yüzde 12'nin altına düşecek şekilde kurutulmasının önemine işaret eden Yılmaz, naylon çuvallar yerine jüt veya fileli çuvalların tercih edilmesini tavsiye etti.

Yetersiz kurutmanın insan sağlığını tehdit eden aflatoksin oluşumuna yol açabileceğini belirten Yılmaz, üreticilerin bu konuda gerekli özeni göstermesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelenin hasat dönemine kadar kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini belirten Yılmaz, ilaçlamalarda yalnızca ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanılmasını ve son ilaçlama ile hasat arasında önerilen bekleme sürelerine mutlaka uyulmasını istedi.

2026 sezonunun tüm üreticiler için bereketli geçmesini dileyen Yılmaz, kaliteli üretimin hem üretici gelirini artıracağını hem de Türkiye'nin fındık ihracatına önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.