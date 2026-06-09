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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, havalimanında mayıs ayında iç hatlarda 121 bin 359, dış hatlarda ise 13 bin 922 yolcu seyahat etti. Böylece aylık toplam yolcu sayısı 135 bin 281 olarak kaydedildi.

Mayıs ayında havalimanında iç hatlarda 1072, dış hatlarda 105 olmak üzere toplam 1177 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Aynı dönemde havalimanındaki yük taşımacılığı da devam etti. Mayıs ayında toplam yük trafiği 1190 ton olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk beş ayında yolcu sayısı 648 bin 290'a ulaşırken, aynı süreçte toplam 5 bin 978 uçak trafiği gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde taşınan yük miktarı ise 5 bin 530 ton oldu.