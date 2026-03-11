Samsun’un Çarşamba ilçesinde alternatif tarım uygulamaları arasında parlayan istiridye mantarı üretimi, sağlanan devlet destekleriyle büyümeye devam ediyor. İlçede üretim yapan girişimci Mürsel Aksar’a ait mantar işletmesinde düzenlenen hasat etkinliği, bölgedeki kırsal kalkınma hamlesinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.

480 BİN TL HİBE İLE GELEN BÜYÜK BAŞARI

Söz konusu işletme, 2021 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan 480 bin TL’lik hibe desteği ile hayata geçirildi. Son teknolojiyle donatılmış 7 ayrı üretim odasına sahip olan tesis, bugün itibarıyla yıllık 84 ton üretim kapasitesine ulaşarak bölge ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor.

BÖLGENİN KOMPOST İHTİYACI BU TESİSTEN KARŞILANIYOR

İşletmenin başarısı sadece mantar üretimiyle sınırlı değil. Tesis bünyesinde yer alan yıllık 11 bin ton kapasiteli istiridye mantarı kompost üretim tesisi, hem işletmenin kendi ihtiyacını karşılıyor hem de bölgedeki diğer üreticilerin hammadde ihtiyacına destek oluyor. Bu entegre yapı, Samsun’u mantar üretiminde stratejik bir merkez haline getiriyor.

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ: "DESTEKLERİMİZ SÜRECEK"

Hasat etkinliği sonrası Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, üreticilere verilen desteklerin artarak devam edeceği belirtildi. Alternatif gelir kaynaklarının oluşturulmasının önemine değinen yetkililer, bölge ekonomisine değer katan Mürsel Aksar ve ekibine teşekkür ederek bereketli bir sezon diledi.