Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıkta üretim sezonunun kritik dönemine girilirken, Çarşamba ilçesindeki tarım alanlarından endişe verici haberler geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle genelinde yürütülen gözlem ve teknik sürvey çalışmaları sonucunda, kahverengi kokarca zararlısının ergin, yumurta paketi ve nimf (yavru) çıkışlarında belirgin bir yoğunluk artışı saptandı. Bununla birlikte fındık bahçelerinde rekolte ve kaliteyi doğrudan etkileyen külleme hastalığının da hızla yayıldığı belirlendi.
Samsun Çarşamba'da fındık üreticilerine acil çağrı: Kahverengi kokarca ve külleme tehlikesi artıyor
Samsun Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gerçekleştirilen saha sürvey çalışmalarının ardından fındık ve diğer tarım alanlarında kahverengi kokarca ile külleme hastalığının kritik seviyelere ulaştığını bildirerek üreticileri mücadeleye davet etti.Kaynak: İHA
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, kahverengi kokarcanın sanılanın aksine fındığın hasat dönemine yakın ve hatta hasat esnasında da bitki özsuyunu emerek beslenmeyi sürdürdüğüne dikkat çekildi. Bu durumun fındık iç dokusunda lekeler bıraktığı, ciddi nitelikte kalite kaybına ve üründe acılaşmaya yol açarak rekoltenin pazar değerini düşürdüğü vurgulandı. Külleme hastalığı ile birleştiğinde bahçelerde büyük ekonomik kayıpların kaçınılmaz hale geldiği ifade edildi.
Bakanlık, ürün kayıplarının ve zararlının yayılma riskinin önüne geçebilmek adına üreticilere şu uyarılarda bulundu:
"İlçemizde tarımsal ürünlerde oluşabilecek ciddi oranda ekonomik kayıpları önlemek, zararlının bulaşma ve yayılma riskini en aza indirmek adına bahçelerin kontrol edilmesi, komşu bahçelerin varsa bulaşıklık durumu bahçe sahibi veya muhtarlık ile görüşülmesi ve il/ilçe müdürlükleri ile irtibat halinde olunması önem arz etmektedir. Hem hasatta hem de hasata yakın ürünlerde önemli ölçüde ekonomik kayıplara neden olan Kahverengi kokarca ve külleme hastalığı ile mücadelede bakanlığımızca ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri ile talimata uygun olarak mücadele yapılmalıdır."