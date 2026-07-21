Samsun Çarşamba'da fındık üreticilerine acil çağrı: Kahverengi kokarca ve külleme tehlikesi artıyor

"İlçemizde tarımsal ürünlerde oluşabilecek ciddi oranda ekonomik kayıpları önlemek, zararlının bulaşma ve yayılma riskini en aza indirmek adına bahçelerin kontrol edilmesi, komşu bahçelerin varsa bulaşıklık durumu bahçe sahibi veya muhtarlık ile görüşülmesi ve il/ilçe müdürlükleri ile irtibat halinde olunması önem arz etmektedir. Hem hasatta hem de hasata yakın ürünlerde önemli ölçüde ekonomik kayıplara neden olan Kahverengi kokarca ve külleme hastalığı ile mücadelede bakanlığımızca ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri ile talimata uygun olarak mücadele yapılmalıdır."