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Kaynak: AA

Samsun’un Canik ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle Eski Sanayi Sitesi'nde yer alan; mobilya ürünleri ile yatak ve baza üretimi yapılan 4 katlı imalathanede alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, imalathanenin bitişiğinde bulunan 3 katlı binaya da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük çapta hasarın oluştuğu imalathanede ve alevlerin sıçradığı yan binada ekipler soğutma çalışmaları yaptı.