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Kaynak: İHA

Samsun'un Atakum ilçesinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Ankara Yolu’nun 12. kilometresinde yaşanan olayda, edinilen bilgilere göre İsrafil Dozu (18) kontrolündeki motosiklet, aynı istikamette önünde seyir halinde olan Faruk Reyhan (31) idaresindeki çekiciye bağlı yarı römorka arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü İsrafil Dozu ile arkasında yolcu konumunda bulunan Sıla B. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla hastaneYe kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.