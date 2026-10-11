Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu, şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonu koordinasyonunda ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Green Golf ve Tenis Kulübü’nde düzenlenen Samsun Açık WTA 125 turnuvası, 25 farklı ülkeden tenisçiyi buluşturdu.
Turnuvanın final gününde tek kadınlar kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu, İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini’yi 2-1 mağlup ederek Samsun Açık WTA 125’te şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyona madalya töreni ile son buldu.