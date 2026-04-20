Süper Lig’de düğüm çözülmeye başlarken, yatırımcıların "şampiyonluk fiyatlaması" bu hafta sert bir viraj aldı. Geçtiğimiz hafta lider Galatasaray’ın puan kaybıyla umutlanan ve borsada tavan serisi yakalayan Fenerbahçe yatırımcısı, bu haftaki sürpriz sonuçlarla sarsıldı.

PUAN FARKI BORSANIN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz hafta farkın ikiye inmesiyle şampiyonluğa kilitlenen Fenerbahçe hisseleri, yatırımcısını sevince boğmuştu. Ancak bu haftaki tablo senaryoyu sil baştan yazdı.

Fenerbahçe’nin Rizespor deplasmanında bıraktığı 2 puan ve Galatasaray’ın Gençlerbirliği karşısındaki kritik galibiyeti, zirvedeki makası yeniden 4 puana çıkardı.

Şampiyonluk şansının zayıfladığını düşünen yatırımcılar satışa geçince, Fenerbahçe hisseleri haftaya yüzde 9 gibi ağır bir düşüşle başladı.

GALATASARAY HİSSELERİNDE "ZİRVE" COŞKUSU

Puan farkını yeniden açarak ipleri eline alan Galatasaray ise borsada bayram ediyor. Şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaşan sarı-kırmızılı kulübün hisseleri, yeni haftanın açılışında yüzde 4’e yakın değer kazanarak yatırımcısını sevindirdi.